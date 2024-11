AFP Reddingswerkers bij de plek van de crash

NOS Nieuws • vandaag, 06:39 • Aangepast vandaag, 08:57 Vrachtvliegtuig neergestort in Litouwen, zeker één dode

In Litouwen is een vrachtvliegtuig gecrasht in de buurt van het vliegveld van de hoofdstad Vilnius. Volgens Litouwse media stortte het vrachttoestel van pakketdienst DHL rond 05.30 uur neer in de buurt van een huis.

Het Duitse persbureau DPA meldt dat zeker één bemanningslid is omgekomen, een Spanjaard. Ook zijn er drie gewonden: een Litouwer, een Duitser en een Spanjaard. Veertien personen zouden zijn geëvacueerd. De bewoners van het huis zijn ongedeerd gebleven.

Ooggetuigen melden dat het gebouw met twee verdiepingen in brand heeft gestaan. Het vuur is geblust.

Oorzaak crash

Hoewel de oorzaak van de crash nog niet duidelijk is gaat het waarschijnlijk om een menselijke of technische fout, zeggen de autoriteiten. Ook een terroristische aanslag wordt niet uitgesloten, maar daar is vooralsnog geen bewijs voor, zegt de nationale crisisdienst.

Dit is het moment van de vliegtuigcrash:

1:02 Het moment van de vliegtuigcrash in Litouwen

Het gaat om een Boeing 737. De vlucht werd in opdracht van DHL uitgevoerd door de Spaanse luchtvaartmaatschappij SwiftAir. Het toestel kwam uit Leipzig.

In het vliegtuig zaten vier bemanningsleden.

De nationale omroep van Litouwen meldt dat een van de piloten uit het vliegtuig is bevrijd en bij bewustzijn is. Het luchtverkeer in Vilnius ging na de crash gewoon door.

De burgemeester van Vilnius, Valdas Benkunskas, spreekt van geluk dat het toestel niet op het huis naast de crashplek is neergekomen. "Toevallig stortte het vliegtuig vlak bij het huis neer en miste het huis waar twaalf mensen woonden."

Dit zijn de eerste beelden bij de plek waar het vliegtuig neerkwam:

1:02 DHL-vliegtuig stort neer op huis in Litouwen

De vrachtvluchten van DHL kwamen afgelopen maanden in het nieuws toen de Duitse veiligheidsdiensten waarschuwden dat onbekenden explosieve postpakketten hadden gestuurd naar locaties in heel Europa.

Zo vloog afgelopen oktober in Birmingham een pakket met daarin een explosief in brand. Eind juli gebeurde al iets soortgelijks in een magazijn in Leipzig. In beide gevallen ging het om luchtpost van DHL. Als de pakketjes in brand waren gevlogen tijdens de vlucht had dat tot zeer gevaarlijke situaties kunnen leiden, zeggen veiligheidsexperts.

LRT.lt De plek van het vliegtuigongeluk in de buurt van het vliegveld