AFP Een motor van het gecrashte toestel

NOS Nieuws • vandaag, 13:09 Nog veel onduidelijk over crash Litouwen, bemanning gaf geen noodsignaal

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de vliegtuigcrash in Litouwen. Het toestel dat door pakketbezorger DHL werd gebruikt, stortte rond 05.30 uur neer.

Het vliegtuig vertrok uit Leipzig stortte neer in de buurt van eindbestemming Vilnius bij een wooncomplex, dat in brand vloog. Bij de crash kwam zeker één persoon om het leven, drie andere bemanningsleden overleefden de crash. Op de grond vielen geen slachtoffers.

De crash werd vastgelegd door beveiligingscamera's:

1:02 Het moment van de vliegtuigcrash in Litouwen

In eerste instantie meldden de autoriteiten dat het hoogstwaarschijnlijk om een ongeluk of een vergissing ging. Het hoofd van de Litouwse veiligheidsdienst zegt voorlopig geen conclusies te willen trekken over wat er is gebeurd, maar alle opties open te houden, dus ook terrorisme.

De Litouwse nationale omroep meldt dat op audio van de communicatie tussen de piloten en de verkeerstoren geen noodsignaal te horen is. Ook zeggen experts dat het landen op de luchthaven van Vilnius voor ervaren piloten normaal geen problemen oplevert. Bovendien waren de weersomstandigheden goed.

Luister hier naar de laatste momenten van de vlucht:

Het hoofd van de veiligheidsdienst, Darius Jauniškis, wil daarom nog niets uitsluiten. Hij haalde zelfs specifiek de dreiging aan die uitgaat van Rusland.

"We zijn gewaarschuwd dat deze dingen in de toekomst mogelijk zijn", zei hij op een persconferentie. "We zien dat Rusland agressiever wordt. Ook buitenlandse partners praten over de gevaren en gevallen van sabotage of een zekere dreiging van terrorisme. Ook deze versie kunnen we niet uitsluiten."

Er waren het afgelopen halfjaar vaker incidenten bij DHL waarbij mogelijk sprake is van terrorisme of sabotage.

Verdachte incidenten

In juli vloog een pakket in het logistieke centrum van DHL in Leipzig in brand. Vervolgens ontstond er brand in de hele vrachtcontainer, die snel geblust kon worden. De Duitse veiligheidsdiensten waarschuwden daarna voor explosieve postpakketten.

Daarnaast was er vorige maand een incident in een magazijn van DHL in Birmingham. Een pakket met daarin een explosief vloog in brand.

In beide gevallen had de schade veel groter kunnen zijn als de pakketten tijdens een vlucht waren afgegaan. Het was puur toeval dat dat niet gebeurde.

Afwachten

De anti-terreurafdeling van de Britse politie zei meteen te onderzoeken of Russische spionnen achter het versturen van het pakket zaten.

Het Poolse ministerie maakte daarna bekend dat er vier mensen zijn opgepakt in verband met een mogelijk Russisch complot. Die zouden het doel hebben om explosieve pakketten via internationale koeriers te versturen. Het viertal wordt ook verdacht van het incident in Birmingham. Rusland ontkent betrokkenheid.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de crash van vandaag verband houdt met de waarschuwing van de veiligheidsdiensten. "We zullen moeten wachten tot het onderzoek is afgerond", zegt het ministerie.