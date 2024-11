Reuters De ingang van warenhuis Macy's in het centrum van Manhattan in New York in 2023

NOS Nieuws • vandaag, 08:06 Werknemer warenhuis Macy's hield 154 miljoen aan kosten verborgen

Een medewerker van de Amerikaanse warenhuisketen Macy's heeft drie jaar lang in totaal 154 miljoen dollar (147 miljoen euro) aan bezorgkosten verkeerd opgegeven en verborgen. Volgens Macy's heeft de werknemer dat met opzet gedaan, maar het is onduidelijk wat het doel daarvan was. Hierdoor heeft de retailer de bekendmaking van kwartaalcijfers uitgesteld.

De persoon werkt inmiddels niet meer voor het bedrijf. Een bron met kennis van de situatie meldt aan The New York Times dat er geen geld door de werknemer is weggesluisd, maar dat het bedrijf de volledige kwartaalcijfers pas vrijgeeft wanneer het onderzoek naar de boeken is afgerond.

Macy's zegt dat de werknemer de bezorgkosten verborg vanaf het vierde kwartaal van 2021 tot en met het recentste kwartaal dit jaar. In totaal had de keten in die periode voor 4,4 miljard dollar aan bezorgkosten. De boekhoudkundige fout werd ontdekt tijdens het voorbereiden van de kwartaalresultaten.

Geen medeverdachten

De resultaten zouden vandaag worden vrijgegeven. De werknemer was verantwoordelijk voor de kostenberekening van de bezorging van kleine pakketten. Uit voorlopig onafhankelijk onderzoek is gebleken dat er waarschijnlijk geen andere werknemers betrokken waren bij het invoeren van de foute cijfers.

Macy's heeft gisteren vanwege de gemaakte fouten alleen voorlopige cijfers uitgebracht. Daarin zegt het bedrijf dat er geen aanwijzingen waren dat de foutieve boekingen enige impact hadden op bijvoorbeeld betalingen aan leveranciers. De volledige kwartaalcijfers worden op 11 december bekendgemaakt.