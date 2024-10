L1 Nieuws OLS is een jaarlijks terugkerend evenement op de eerste zondag van juli

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 16:53 Hacker knoeit met facturen: Limburgs Schuttersfeest voor 78.000 euro gedupeerd

De organisatie van het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS) is voor tienduizenden euro's opgelicht door phishing. De fraudeur is binnengedrongen in de systemen van de organisatie en kon zo 78.000 euro wegsluizen.

De oplichter gebruikte daarvoor facturen van leveranciers. Door bankrekeningnummers op die facturen aan te passen ging het geld niet naar de leveranciers, maar naar de fraudeur ging. Het geld dat de leveranciers daardoor misliepen is alsnog betaald door de organisatie.

Vandaag presenteerde het gezelschap de omzetcijfers. De organisatie sluit het OLS van 2024 af met 110.000 euro in de plus. Dat had hoger kunnen zijn als hackers niet aan de haal waren gegaan met de kas, schrijft L1 Nieuws. Volgens voorzitter Ger Koopmans vonden leden en betrokken schutterijen de hack "klote" voor het financiële resultaat.

De fraude werd begin september ontdekt. De organisatie heeft toen aangifte gedaan bij de politie. Wie erachter zit is nog niet belend.

Schuttersfeest

OLS is een jaarlijks terugkerend evenement op de eerste zondag van juli. Schutterijen uit zowel Belgisch als Nederlands Limburg komen dan samen. Ze dragen uniformen en kostuums en gaan de strijd met elkaar aan bij schietwedstrijden. Het trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers.

Tien jaar geleden kreeg het OLS de status immaterieel cultureel erfgoed in Nederland. In Vlaanderen had het die status al.

Het financiële resultaat van het evenement viel dit jaar sowieso lager uit, omdat de kosten voor beveiliging hoger uitvielen dan vooraf was begroot. Ook was de consumptieprijs laag gehouden en werd geen geld gevraagd voor het gebruik van toiletten.