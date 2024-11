Onbewezen gezondheidsclaims op voedsel, van de EU mag het

Allergieën

Volgens de Rekenkamer worden consumenten met allergieën of bepaalde dieetwensen door de huidige wetgeving beperkt in hun keuzes. Fabrikanten zetten uit voorzorg op etiketten dat producten misschien sporen van noten of melk bevatten, terwijl dat vaak niet het geval is. Voedsel kan allergenen bevatten door ingrediënten in het product, maar dat kan ook door kruisbesmetting komen.