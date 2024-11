Reuters Donald Trump tijdens een bijeenkomst met partijgenoten in Washington op 13 november

NOS Nieuws • gisteren, 20:55 • Aangepast gisteren, 23:40 Rechter schrapt strafzaak Trump over ongedaan maken verkiezingsuitslag 2020

Een rechter in Washington heeft een van de twee federale strafzaken tegen aankomend president Donald Trump geschrapt. Het gaat om de zaak die draait om zijn pogingen de verkiezingsnederlaag in 2020 ongedaan te maken. Dat schrijven meerdere Amerikaanse media.

De rechter willigde daarmee het verzoek in van speciaal aanklager Jack Smith, die had gevraagd een streep te zetten door deze zaak en ook door de strafzaak die draait om het achterhouden van geheime documenten door Trump. Het is niet duidelijk of ook die zaak nu is geschrapt.

Capitoolbestorming

Trump bleef na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 zonder bewijs volhouden dat hij door grootschalige verkiezingsfraude verloren had van Joe Biden. Hij spoorde zijn kiezers aan tot verzet, spande talloze rechtszaken aan en zette leden van kiescommissies onder druk.

Op 6 januari 2021 bestormden aanhangers van Trump, van wie een deel gewapend was, het Capitool. Het parlement was daar bijeen om de uitslag van de presidentsverkiezingen te ratificeren. Van die bestorming was Trump de aanstichter, concludeerde een parlementscommissie later.

De speciaal aanklager probeerde Trump in die zaak voor vier zware aanklachten, waaronder drie samenzweringen, te vervolgen. In een andere federale zaak werd Trump vervolgd voor het meenemen van geheime documenten uit het Witte Huis naar zijn privélandgoed Mar-a-Lago in Florida. Trump heeft altijd gezegd onschuldig te zijn.

Smith noemde de recente verkiezing van Trump tot president als reden voor het schrappen van de strafzaken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie vervolgt geen zittende presidenten, omdat dat de grondwet schendt. Een rechter moet het verzoek nog goedkeuren.

Amerika-correspondent Rudy Bouma: "Jack Smith stond voor een onmogelijke taak: Trump had al gezegd dat hij hem onmiddellijk zou laten ontslaan zodra hij president zou worden. En de documentenzaak in Florida lag al stil omdat de door Trump benoemde rechter oordeelde dat Smith op een onwettelijke manier is benoemd door de minister van Justitie. De speciaal aanklager was ook in de 6 Januari-zaak al zwakker komen te staan. Het Hooggerechtshof bepaalde deze zomer dat Trump, óók als hij niet opnieuw president zou worden, immuniteit geniet voor handelingen die hij in 2021 vanuit zijn presidentiële functie heeft gedaan. Omdat Justitie zittende presidenten nooit vervolgt staat Smith nu helemaal met lege handen. Het is niet verrassend dat Trumps woordvoerder Steven Cheung het besluit "een grote overwinning" noemt. Hij zegt dat Trump een einde gaat maken aan misbruik van het ministerie van Justitie door de politiek. Maar de voortekenen duiden op het tegendeel. Trump heeft regelmatig gezegd dat hij Justitie juist wil inzetten om achter zijn politieke tegenstanders aan te gaan, en wil er een trouwe vazal neerzetten."