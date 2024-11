Openbaar aanklager adviseert bevriezen zwijggeldzaak Trump

Amerika-correspondent Marieke de Vries:

"Dit is de enige van de vier zaken tegen Trump die tot een uitspraak en een schuldigverklaring heeft geleid. Het is nu aan de rechter in New York om te besluiten of hij vier jaar wil wachten met het opleggen van een straf, tot na de tweede termijn van Trump, of dat hij de zaak helemaal wil seponeren.

De keuze voor de rechter is dus tussen het eerbiedigen van de uitspraak van de jury of uit respect voor de democratische stem van de kiezer een gekozen president vrijwaren.

In geval van dat laatste zal dat Trump extra sterken in zijn overtuiging dat er de afgelopen jaren een politieke en juridische heksenjacht tegen hem is gevoerd en het zal hem nog meer een aura van onschendbaarheid geven."