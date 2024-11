Omroep Brabant De Tilburgse oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven (2017)

NOS Nieuws • vandaag, 16:14 • Aangepast vandaag, 17:05 Deal tussen OM en oud-coffeeshophouder Van Laarhoven: boetes en werkstraffen

Het Openbaar Ministerie heeft een overeenkomst gesloten met oud-coffeeshopbaas Johan van Laarhoven, die jarenlang vastzat in een Thaise cel. Dat geldt ook voor twintig andere verdachten in een proces over onder meer fraude en witwassen.

De verdachten hebben inmiddels boetes betaald die variëren van 20.000 tot 375.000 euro. Ook voerden ze werkstraffen uit van in totaal 460 uur. Verder is er 7,75 miljoen euro betaald aan de staat. Dat geld zou met criminele activiteiten zijn verdiend.

Twee jaar geleden ondertekenden alle partijen een 'afdoeningsovereenkomst' waarin deze verplichtingen waren opgenomen. Die overeenkomst is wat het OM betreft een "rechtvaardige uitkomst" en kwam tot stand na uitvoerig overleg tussen het OM en de verdachten.

Nu alle verdachten aan de verplichtingen in die overeenkomst hebben voldaan, kunnen de zaken wat het OM betreft beëindigd worden. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Thaise cel

Van Laarhoven werd vooral bekend, doordat hij vanaf 2014 ruim vijf jaar onder vaak erbarmelijke omstandigheden gevangen zat in een cel in Thailand. Daar kwam hij terecht nadat het OM de collega's in Thailand op de hoogte had gebracht van de verdenkingen tegen Van Laarhoven.

De advocaat van Johan van Laarhoven stond vandaag in de rechtszaal stil bij die Thaise cel, schrijft Omroep Brabant. "Meneer heeft meer dan 2000 dagen vastgezeten in de hel van Bangkok. Alle nachten heeft hij zich afgevraagd wat hij verkeerd heeft gedaan. Alles is hem afgenomen. Vrouw, kind, vermogen, zijn goede naam." Verder zei zijn advocaat dat Van Laarhoven altijd "naar eer en geweten" heeft gehandeld.

Van Laarhoven was er vandaag ook bij, maar zei niets, meldt de regionale omroep. Wel was het duidelijk dat hij en de andere aanwezige verdachten opgelucht waren.

Witwassen

Het proces rond The Grass Company, met coffeeshops in Tilburg en Den Bosch, ging onder meer over het witwassen van drugsgeld, belastingontduiking en lidmaatschap van een criminele organisatie. Van Laarhoven en zijn medeverdachten hielden de inkomsten uit hun vier coffeeshops volgens het OM jarenlang buiten de boeken. Dat zouden ze tussen 2002 en 2014 hebben gedaan.

Dertien jaar geleden leidde het onderzoek "tot de verdenking van grootschalig witwassen van minstens 20 miljoen euro, belastingfraude, handel in softdrugs, valsheid in geschrifte en het vormen van een criminele organisatie", meldt het OM. "Zowel in Nederland als in het buitenland vonden doorzoekingen plaats en werd beslag gelegd op banktegoeden en onroerend goed."

Veel vertraging

Het onderzoek liep "behoorlijk vertraging op", zegt het OM. "Vanwege onder meer het tijdsverloop en de druk op de strafrechtketen heeft het Openbaar Ministerie ervoor gekozen om de zaken af te doen met het opleggen van strafbeschikkingen en werkstraffen, en door transacties af te spreken over terugbetaling van het wederrechtelijk verkregen vermogen."

Een woordvoerder van het OM zegt verder dat als de zaak tegen de verdachten via de reguliere weg zou worden afgehandeld, de kwestie nog vele jaren in beslag zou nemen. Ook het tijdsverloop speelde een belangrijke rol bij het sluiten van die afdoeningsovereenkomst. Het was volgens het OM een proces van geven en nemen. Uiteindelijk zijn alle partijen het eens worden.

Strafbeschikking Een strafbeschikking kan een geldboete zijn, maar bijvoorbeeld ook een taakstraf of het betalen van een schadevergoeding. "De officier van justitie kan een strafbeschikking opleggen voor overtredingen en misdrijven waarvoor maximaal 6 jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd", schrijft het OM.