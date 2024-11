AFP/EPA Qassem en Netanyahu

NOS Nieuws • vandaag, 13:58 Positieve geluiden over bestand Israël en Hezbollah houden aan

Er zijn opnieuw voorzichtig positieve geluiden te horen over een staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Israëlische media schrijven dat Israël in principe akkoord gaat met een Amerikaans voorstel of daar in elk geval verder over wil praten. Wel zijn er nog details die verder uitgewerkt moeten worden en die roet in het eten kunnen gooien, schrijven ook Amerikaanse media als CNN en Axios.

Er ligt dus nog geen definitief akkoord vanuit Jeruzalem, benadrukken de anonieme overheidsbronnen, maar er heerst een optimistisch gevoel. "Er is een bereidheid en een algemene inzet om vooruit te komen", zegt bijvoorbeeld een bron tegen de Israëlische krant Yedioth Ahronoth. Een andere bron tegen de krant Maariv: "We zijn onderweg naar een overeenkomst. Die wordt misschien niet morgen al getekend, maar alle partijen zijn bereidwillig en de dynamiek is vooralsnog positief."

Vorige week liet de Amerikaanse gezant Hochstein zich ook al optimistisch uit. Een eind aan het conflict was volgens hem binnen handbereik, zei hij na gesprekken in de Libanese hoofdstad Beiroet. Hezbollah-leider Qassem zei een dag later dat zijn groepering het Amerikaanse voorstel had besproken en met opmerkingen had teruggestuurd.

Hij noemde twee principes waar Hezbollah in de gesprekken aan vasthoudt: een volledig einde van de gevechten en het behoud van de soevereiniteit van Libanon. Israël was nu aan zet, vond Qassem. Hij linkte een bestand niet langer aan een staakt-het-vuren in Gaza.

Correspondent Daisy Mohr in Libanon: "Mensen snakken naar een eind aan de oorlog, maar er heerst hier wel een sfeer van 'eerst zien, dan geloven'. Ze weten dat een dergelijk proces in Gaza na meer dan een jaar ook nog altijd niet gelukt is. We hebben hier vaker positieve geluiden gehoord. De link met een bestand in Gaza legt Hezbollah bijvoorbeeld al een tijdje niet meer. Ze tonen zich bereidwillig, zodat ze bij een nieuwe mislukking de andere kant de schuld kunnen geven. Intussen gaat de oorlog in volle kracht door. De schade en verwoesting in Libanon is al vele malen groter dan bij de oorlog in 2006. Ook het Israëlische grondoffensief in het zuiden van Libanon breidt alleen maar verder uit. En hoewel Hezbollah is verzwakt, voert het dagelijks aanvallen op Israël uit waarbij ook slachtoffers vallen. Daar zijn ze dus duidelijk nog altijd toe in staat."

Niet alle details zijn bekend. Uitgangspunt van het Amerikaanse voorstel is een besluit van de VN-Veiligheidsraad uit 2006, waarmee toen een eind kwam aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Die resolutie 1701 is weliswaar aangenomen, maar grotendeels nooit uitgevoerd.

Zo was afgesproken dat Hezbollah zich zou terugtrekken uit Zuid-Libanon tot boven de Litani-rivier. Daarmee zouden de militanten verder van het noorden van Israël verwijderd zijn. VN-vredesmacht Unifil zou daar met het Libanese leger op toezien.

Maar het zuiden van Libanon is nog altijd een belangrijke machtsbasis van Hezbollah, waar veel strijders en hun families vandaan komen. Het is onduidelijk waar die mensen naartoe zouden moeten.

NOS Het gebied waarin Unifil actief is in Libanon

Bovendien zou Hezbollah zich volledig moeten ontwapenen. Het tegenovergestelde is gebeurd: de militante beweging is alleen maar sterker geworden en heeft dankzij zijn belangrijkste bondgenoot Iran het wapenarsenaal enorm uitgebreid.

Hochsteins voorstel bevat volgens de krant Haaretz een stappenplan om tot een duurzame vrede te komen. Een staakt-het-vuren en de terugtrekking van Hezbollah tot boven de Litani is de eerste stap. Stap twee is dat het Israëlische leger zich terugtrekt van Libanees grondgebied. Op een later moment volgen er dan onderhandelingen over de landgrens tussen Israël en Libanon, de blauwe lijn.

Het Libanese leger zou erop moeten toezien dat Hezbollah niet meer terugkeert in het zuiden of aan kracht wint in het noorden. Het zou daarbij hulp krijgen van een nog nader in te vullen internationale monitor, onder leiding van de Verenigde Staten. Ook zou Israël een garantiebrief van de Amerikanen willen hebben waarin staat dat het mag ingrijpen in Libanon als het zich bedreigd voelt.

Correspondent Nasrah Habiballah in Israël "Tienduizenden Israëliërs die vlak bij de grens met Libanon wonen, verblijven al maanden op opvangplekken door het hele land. Ze willen terug naar huis, maar vrezen voor een aanval van Hezbollah zoals die van Hamas op 7 oktober vorig jaar. De druk op de regering om voor eens en altijd met Hezbollah af te rekenen is groot. Voor Netanyahu is het daarom belangrijk dat hij met een eventuele deal de overwinning kan claimen en kan laten zien dat hij controle heeft over de veiligheidssituatie in het noorden. Zodat burgers met vertrouwen weer terug naar huis durven."