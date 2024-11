AFP Foto ter illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 20:33 Beer dood na gevecht in Belgisch dierenpark

In het dierenpark Pairi Daiza, in het zuidwesten van België, heeft een beer een andere beer gedood in een gevecht. Een van de dieren werd agressief tegen een van zijn soortgenoten. Medewerkers van het park probeerden met waarschuwingsschoten de beren af te leiden, maar dat mocht niet baten.

De gewonde beer was zo zwaar toegetakeld dat het dierenpark heeft besloten hem in te laten slapen, zegt een woordvoerder van Pairi Daiza tegen Belgische media.

Bezoekers van het park werden, nadat het gevecht uitbrak, weggeleid uit het gedeelte met het berenverblijf. "Om te voorkomen dat kinderen gruwelijke beelden te zien zouden krijgen." Mensen hebben de waarschuwingsschoten kunnen horen, volgens het park raakte niemand in paniek en is het publiek niet in gevaar geweest.

Er verbleven tien zwarte beren in het dierenpark, en ze leefden al jaren met elkaar samen. "Maar dit is nu eenmaal hun instinct", aldus het dierenpark. De agressieve beer zit nu in isolatie, de komende dagen zal gekeken worden of hij weer terug naar de groep kan gaan.