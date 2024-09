AP De neergeschoten ijsbeer

NOS Nieuws • gisteren, 23:26 IJsbeer gedood in IJsland, kwam in de buurt van vakantiehuisje

In IJsland is een ijsbeer gisteren doodgeschoten nadat hij was gezien bij een huisje in een afgelegen dorp. Voordat de beer werd gedood, was er overleg tussen de politie en het Milieuagentschap. Het was voor het eerst sinds 2016 dat in het land een ijsbeer is gezien.

"Het is niet iets wat we graag doen", zei een lokale politiechef tegen persbureau AP. "De beer was heel dicht bij een zomerhuisje. Daar verbleef een oude vrouw."

De vrouw was alleen en sloot zichzelf op in haar huis in het noordwesten van het land terwijl de beer buiten door haar vuilnis rommelde. Ze nam via een satellietverbinding contact op met haar dochter in Reykjavik voor hulp.

IJsberen zijn niet inheems in IJsland, maar komen er af ten toe terecht na een reis over ijsschotsen vanuit Groenland. De afgelopen weken zijn er veel ijsberen gespot voor de noordkust. De dieren zijn beschermd, maar mogen worden doodgeschoten als ze een gevaar vormen voor mensen of vee.

Meer hongerige ijsberen

Het ging in dit geval om een jonge beer die tussen de 150 en 200 kilo woog. Het dier zal naar een instituut worden gebracht waar wetenschappers hem kunnen onderzocht. Zij zullen de beer controleren op parasieten en infecties en zijn fysieke conditie evalueren. De vacht en schedel van de beer kunnen worden bewaard voor de collectie van het instituut.

Hoewel het niet vaak voorkomt dat ijsberen mensen aanvallen, bleek uit eerder onderzoek in het Wildlife Society Bulletin uit 2017 dat er meer hongerige ijsberen aan land komen omdat het zee-ijs verdwijnt door de opwarming van de aarde.

Tussen 1870 en 2014 werden er 73 aanvallen geregistreerd in Canada, Groenland, Noorwegen, Rusland en de Verenigde Staten. Daarbij kwamen 20 mensen om en raakten 63 mensen gewond. Van de in totaal 73 aanvallen vonden er 15 plaats in de laatste vijf jaar van de onderzochte periode.