Mannen in berenpak vernielen auto's voor schadeclaim

In de Amerikaanse staat Californië zijn vier mannen opgepakt voor verzekeringsfraude. Ze beweerden dat hun dure auto's waren toegetakeld door een beer. Maar na nog eens goed kijken ontdekte de verzekeringsmaatschappij dat het om een man in een berenpak ging.

De mannen stuurden een video op als bewijs. Op de beelden zou te zien zijn hoe een grizzlybeer een Rolls-Royce Ghost in klimt, in de regio San Bernardino. Het dier vernielt daarna het interieur van de auto.

De aanklagers schakelden een bioloog in om de beelden te bekijken. Die concludeerde al snel dat het inderdaad om een man in een berenpak ging. Er zijn wel beren in de regio van San Bernardino, maar alleen zwarte beren. Grizzlyberen zijn in de hele staat Californië al sinds 1920 uitgestorven door de jacht.