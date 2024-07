Stel betrokken bij 80 aanrijdingen int bijna 2 ton verzekeringsgeld

In samenwerking met

Het OM eist zes maanden cel tegen een man en een vrouw vanwege verzekeringsfraude. Het stel uit Den Bosch was binnen een paar jaar betrokken bij tachtig aanrijdingen met de auto. Volgens justitie is er sprake van structurele oplichting.

Van 2014 tot 2020 waren de 53-jarige vrouw en 50-jarige man uit Den Bosch betrokken bij tientallen aanrijdingen. In alle gevallen draaide de tegenpartij op voor de schade, waardoor het echtpaar in totaal bijna twee ton aan verzekeringsuitkeringen incasseerde. In 2020 werden ze opgepakt na onderzoek van een verzekeringsmaatschappij. Het viel de maatschappij op dat er wel heel veel schadeclaims van het echtpaar binnenkwamen.