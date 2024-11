Pover AZ wint voor het eerst sinds september in eredivisie, Sparta blijft bungelen

AZ heeft voor het eerst sinds 20 september weer eens een eredivisiewedstrijd winnend afgesloten. Op bezoek bij Sparta Rotterdam werd er in een matige wedstrijd een 1-2 overwinning geboekt.

De Rotterdammers wachten hierdoor nog steeds op de eerste overwinning in twee maanden en de eerste thuisoverwinning van dit seizoen. Op Het Kasteel moest trainer Jeroen Rijsdijk wijken en keerde Maurice Steijn begin deze maand terug. Onder de nieuwe trainer wist de ploeg in drie wedstrijden nog geen punt te pakken.

Met Patrick van Aanholt (34) haalde Steijn een defensieve versterking binnen. De transfervrije 19-voudig Oranje-international sloot eerder deze maand aan en maakte zondag zijn debuut in de basis tegen AZ.

Basisplaats jongeling Smit

Toch kwam AZ op voorsprong, met dank aan Peer Koopmeiners. De middenvelder verraste Sparta-keeper Nick Olij met een uithaal van afstand. De doelman leek op het verkeerde been gezet door een zwabber in het schot en zag aan de grond genageld hoe de bal in zijn doel verdween.