NOS Voetbal • vandaag, 00:33 Rijsdijk reageert op ontslag bij Sparta: 'Idee dat er gezocht is naar een reden'

Trainer Jeroen Rijsdijk was verrast en verbaasd toen hij tien dagen geleden werd ontslagen door Sparta Rotterdam. "Ik heb het idee dat er gezocht werd naar een reden", zegt hij in Studio Voetbal, waar hij voor het eerst reageerde op zijn ontslag bij de club waarmee hij elfde stond in de eredivisie.

De avond voor zijn ontslag won Sparta onder Rijsdijk na verlenging met 6-1 van amateurclub Hercules in de beker. De volgende ochtend merkte Rijsdijk naar eigen zeggen voor het eerst dat de club van hem af wilde. "Ik had vijf gemiste oproepen. Toen dacht ik, ze zullen niet bellen voor iets anders."

Zijn voorgevoel kwam uit en nog diezelfde ochtend werd hij ontslagen. Een dag later werd de terugkeer van Maurice Steijn, in het seizoen 2022/2023 ook al trainer van Sparta, aangekondigd.

"Wat ik gehoord heb als de reden van mijn ontslag is het achterblijven van sportieve ontwikkeling. Dat kan je op allerlei manieren uitleggen. Mij is nooit uitgelegd wat dat betekent. Als je elfde staat en net met 6-1 hebt gewonnen, vind ik dat geen geldige reden. En de timing, ik denk dat er weinig trainers na een 6-1 overwinning ontslagen zijn."

Naast de sportieve ontwikkeling wees technisch directeur Gerard Nijkamp in een interview bij RTV Rijnmond ook op het beeld dat hij kreeg na gesprekken met sterkhouders uit de spelersgroep. "Jeroen is een beginnend trainer gebleken, die zich best wel heeft ontwikkeld maar door een aantal fases heen moet."

"Dat zou ik in zijn positie nooit op die manier zeggen, hij heeft mij immers ook aangesteld", reageert Rijsdijk op de woorden van de directeur. "Ik ben sinds 2010 trainer. Prima dat je mij als beginnend trainer ziet. Maar ik zou dat nooit zo gedaan hebben. Ik ben een gentleman en ga hier niet met modder gooien."

"In een team van 25 man zijn er altijd spelers ontevreden. Maar ik heb ook gewoon berichten gehad van spelers die op de bank zitten die zeiden: 'trainer, dit heb je niet verdiend'. Dat zegt mij veel meer. Het geeft mij het gevoel dat er gezocht is naar een reden. De spelersgroep zou erbij gehaald zijn. Maar ik kan je op een presenteerblaadje geven dat de relatie met de spelers prima was."

Appje van opvolger Steijn

Dat opvolger Steijn al een dag na het vertrek van Rijsdijk vastgelegd werd, zou erop kunnen wijzen dat de club de plannen al klaar had voor het ontslag van Rijsdijk.

"Als je de berichtgeving hebt gevolgd, heeft daar wel het een en ander gespeeld. In het geval van Maurice, was ik er niet ingestapt", zegt Rijsdijk, die niet aan zijn opvolger heeft gevraagd wanneer hij benaderd is. Beide trainers hadden op de dag van het ontslag wel contact. Volgens Rijsdijk stuurde Steijn hem een appje met het advies "niet alles te geloven wat er in de media stond".

ANP Maurice Steijn verloor bij zijn rentree als Sparta-coach van Groningen (1-0)

Door het vertrek van meerdere ervaren krachten vindt Rijsdijk dat de doelstellingen van Sparta onterecht nog hoger zijn dan voorheen. "De groep is nu een heel stuk jonger. Hartstikke veel talent, maar elke groep heeft leiders nodig, dat zijn er de laatste twee jaar steeds minder geworden."

"Sparta heeft ook wel een andere status gekregen sinds we zesde zijn geworden. Ploegen komen naar Het Kasteel met het idee 'we geven Sparta de bal wel'. Zoals wij dat ook doen bij PSV-uit bijvoorbeeld."

