Sparta legt transfervrije Van Aanholt vast, 19-voudig international traint al mee

Sparta Rotterdam heeft zich per direct versterkt met de transfervrije Patrick van Aanholt. De 19-voudig Oranje-international heeft zich tot de zomer van 2025 verbonden aan de Rotterdamse club. In de overeenkomst zit ook een optie voor een extra jaar.

'Kwaliteit en ervaring toevoegen'

"Patrick is een speler die zich overal bewezen heeft en zijn sporen verdiend heeft in het (inter)nationale voetbal", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp op de clubwebsite. "Door hem vast te leggen, voegen we kwaliteit en ervaring toe aan onze spelersgroep. We zijn blij hem te kunnen verwelkomen en wensen hem veel succes bij onze club."