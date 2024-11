6 jaar cel geëist tegen oud-arts: kankerpatiënten bedrogen met lichttherapie

BIG

Arts is een beschermd beroep. Daarom moeten artsen zich registreren in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) om hun werk zelfstandig te mogen uitvoeren. Iedere vijf jaar is er een herregistratie nodig. Zo kan worden aangetoond dat ze nog bevoegd zijn om hun beroep uit te oefenen.