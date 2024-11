NSC-leider Omtzigt per direct terug in de Kamer, maar nog niet fulltime

Omtzigt houdt zich op de vlakte wegens gevoeligheid discussie

NOS-verslaggever Xander van der Wulp:

"De discussie over waarom het kabinet vrijdag bijna viel, ligt heel gevoelig. En lijkt zich inmiddels toe te spitsen op de vraag of er nou sprake was van racisme in de ministerraad of niet. De vertrokken Achahbar zegt inmiddels zelf dat dáár geen sprake van is geweest, maar wel van polariserende uitspraken. Omtzigt nam dat vanmiddag over en wil dat verhaal zo ook achter zich laten.

Al spraken vrijdag allerlei bronnen binnen zijn partij achter de schermen wel degelijk over racistische, zeer racistische en radicale uitspraken.

Het is vaker zo hier in Den Haag dat wat er achter de schermen wordt gezegd, nogal verschilt met wat ze voor de schermen zeggen. Zeker nu ze moeten redden wat er nog te redden is voor deze coalitie."