NSC'er Van Oostenbruggen beoogde nieuwe staatssecretaris Financiën

NSC'er Tjebbe van Oostenbruggen wordt de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Hij is de opvolger van zijn partijgenoot Folkert Idsinga. Die stapte anderhalve week geleden op na kritiek uit de Tweede Kamer over het niet openbaren van zijn zakelijke belangen.

Van Oostenbruggen (45) zit sinds december vorig jaar in de Tweede Kamer voor NSC. Hij hield zich daar al met financiën bezig en hij voerde ook het woord over werkgelegenheid en arbeidsmigratie.

Ondernemer

Van Oostenbruggen, die internationale bedrijfskunde heeft gestudeerd, werkte voor hij in de Kamer kwam in het bedrijfsleven, als manager en als ondernemer. Hij heeft daarmee tientallen miljoenen euro's verdiend.

Van Oostenbruggen was onder meer partner in een bedrijf voor financieel management en voor juridische en fiscale thema's bij participaties en hij had een bedrijf dat organisaties hielp met het inhuren van flexibele arbeid.

Hij vindt dat er te weinig ondernemers in de Kamer zitten. Eerder zei hij dat hij wilde bijdragen aan een beter ondernemersklimaat. "Ik denk dat je in de Kamer veel meer invloed hebt op de economische veerkracht van Nederland dan als individuele ondernemer", zei hij in de zomer tegen het AD. Kort nadat Pieter Omtzigt vorig jaar had aangekondigd dat hij een eigen partij zou beginnen, meldde Van Oostenbruggen zich aan voor een plaats in de Tweede Kamer en hij kwam op de vijftiende plaats op de kandidatenlijst van NSC.