ANP Idsinga staat de pers te woord nadat hij zijn ontslag indiende

NOS Nieuws • vandaag, 19:13 Oud-staatssecretaris Idsinga deelt gegevens zakelijke belangen, twee dagen na vertrek

Oud-staatssecretaris van Financiën Folkert Idsinga heeft openheid gegeven over zijn zakelijke belangen. Hij trad vrijdag af nadat hij eerder niet openbaar had willen maken in welke bedrijven hij heeft geïnvesteerd. Idsinga was als bewindsman verantwoordelijk voor de Belastingdienst.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer, waaronder coalitiepartij PVV, hadden vragen over mogelijke belangenverstrengeling en vonden dat hij inzicht moest geven in zijn beleggingen. Er waren twijfels over zijn onafhankelijkheid.

Idsinga heeft bij zijn aantreden als staatssecretaris zijn zakelijke belangen ondergebracht in een stichting, zoals de regels dat ook voorschrijven. De NSC-staatssecretaris had dus geen zeggenschap meer over aandelen en andere zakelijke contracten en formeel viel hem niets te verwijten, maar de kritiek vanuit de Kamer, met name van PVV-leider Wilders, viel bij hem verkeerd. Hij zei vrijdag "niet meer effectief te kunnen en willen functioneren".

Bij zijn vertrek kondigde Idsinga al aan dat hij de bedrijven waarin hij een belang heeft alsnog bekend zou maken, maar hij wilde dat "niet met het mes op de keel" doen.

Bedrijven waarin Idsinga een belang heeft Bekijk de lijst met bedrijven waarin Idsinga heeft geïnvesteerd heeft hier. De portefeuille wordt beheerd door een vermogensbeheerder die zelfstandig aandelen kan aan- en verkopen.

Idsinga investeert ook in het bedrijf Algaerator 906. Bij de fiscale aspecten van die investering zetten experts vraagtekens omdat ze het in verband brengen met belastingontwijking, zo bleek vrijdag uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Idsinga zegt daar nu niets nieuws over. Vrijdag noemde hij het verwijt van "agressieve belastingontwijking" onzin.

Er leefden al langer vragen over de investeringen van Idsinga, die een aanzienlijk vermogen verdiende in de 25 jaar dat hij werkzaam was als belastingadviseur op de Amsterdamse Zuidas. In totaal bezit hij voor ruim 6 miljoen euro aan aandelen en spaargeld.