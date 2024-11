NOS

NOS Nieuws • vandaag, 14:19 NSC-leider Omtzigt per direct terug in de Kamer, maar nog niet full time

NSC-leider Pieter Omtzigt keert per direct terug in de Tweede Kamer. Dat meldt zijn partij NSC. Sinds september zat Omtzigt op doktersadvies thuis. Om 15.00 uur is er een persmoment met de NSC-leider.

Omtzigt meldde zich niet ziek, maar zijn functie als fractievoorzitter en partijleider werd waargenomen door Nicolien van Vroonhoven. Op X schrijft Omtzigt dat hij voorlopig nog niet fulltime in Den Haag zal zijn, "maar rustig stap-voor stap".

Van Vroonhoven en hij verdelen de komende tijd de taken van het fractievoorzitterschap. "Ik zie ernaar uit het werk weer op te pakken, collega's te zien en de schouders eronder te zetten in een pittige week", aldus Omtzigt. Vandaag is Omtzigt bij zijn fractie in de Tweede Kamer met applaus ontvangen.

Omtzigt liet zich de afgelopen tijd niet vervangen als Kamerlid, waardoor NSC bij stemmingen een zetel minder had. Wel had hij achter de schermen veel contact met zijn fractiegenoten.

Aftreden staatssecretarissen

Zijn partij verkeert op dit moment in zwaar weer. In twee weken tijd stapten twee staatssecretarissen van NSC op, Idsinga en Achahbar. Afgelopen vrijdag was er de dreiging dat alle NSC-bewindslieden het voorbeeld van Achahbar zouden volgen en zouden opstappen vanwege de discussie in het kabinet over antisemitisme.

En gisteren legden twee NSC'ers, Femke Zeedijk en Rosanne Hertzberger, hun Kamerlidmaatschap neer na de onrust van vorige week en omdat ze de opstelling van de andere coalitiepartijen te polariserend vonden.