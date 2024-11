Schermutselingen bij gerechtshof in Servië vanwege instorten stationsdak

Correspondent Zuidoost-Europa Thijs Kettenis

"Het zou me niet verbazen als de opgepakte oppositieleden binnenkort vrijkomen, maar het is twijfelachtig of deze protesten verder zin gaan hebben. We hebben de afgelopen jaren regelmatig protesten gezien tegen de regering. Maar keer op keer laat president Vucic zien dat hij dat soort onvrede overleeft.

Hij heeft het hele overheidsapparaat en het grootste deel van de media in zijn zak en is met name buiten Belgrado behoorlijk populair. Zijn strategie lijkt steeds om die protesten uit te zitten, waarna ze uiteindelijk uitdoven."