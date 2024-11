AFP Het protest tegen de regering van gisteren in Novi Sad

vandaag, 19:43 Servische minister treedt af na instorten stationsgebouw Novi Sad

In Servië is minister van Verkeer Vesic afgetreden naar aanleiding van de ramp op een treinstation in de stad Novi Sad, waarbij vrijdag veertien mensen omkwamen. Ze kwamen om het leven toen de overkapping naar beneden kwam.

Zaterdag was er in Servië een dag van nationale rouw en werd een wake voor de slachtoffers gehouden. Gisteren demonstreerden duizenden mensen tegen de regering. Veel Serviërs houden de regering verantwoordelijk voor het drama en zeggen dat het te wijten is aan corruptie en nalatigheid.

Bloed aan de handen

Veel demonstranten hadden hun handen rood geverfd, om uit te drukken dat de regering bloed aan de handen heeft. Minister Vesic heeft laten weten dat hij morgen zijn ontslag zal aanbieden aan premier Vucević. Hij is de eerste die opstapt naar aanleiding van het drama.

Het station in Novi Sad werd gerenoveerd door een Chinees bedrijf, maar aan het deel van het gebouw dat is ingestort werd niet gewerkt. In Servische media zijn berichten verschenen dat het ongeluk is veroorzaakt door roest.

Novi Sad is de tweede stad van Servië met ongeveer 300.000 inwoners. Het dak kwam vrijdag rond het middaguur naar beneden, toen het erg druk was op het station. De Servische justitie is een onderzoek begonnen en heeft de afgelopen dagen al een aantal mensen verhoord.