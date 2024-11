Veertien doden na instorten dak treinstation Servië

Correspondent Zuidoost-Europa Thijs Kettenis

"Het treinstation van Novi Sad was pas sinds juli weer open na een maandenlange renovatie. Het is een belangrijke stop op de nieuwe hogesnelheidslijn tussen de Servische hoofdstad Belgrado en Boedapest in Hongarije.

Die lijn wordt aangelegd door bouwbedrijven uit China en Rusland, en gefinancierd via leningen van die landen. Een prestigeproject van de Hongaarse premier Orbán en de Servische president Vucic. Die laatste laat graag laat zien dat hij behalve met de EU ook zaken doet met andere grootmachten.

De instorting van de overkapping is dan ook een grote blamage. Uitvoerder van de de renovatie van het station in Novi Sad was een Chinees consortium. De Servische spoorwegen maakten twee uur na de ramp bekend dat die juist niet vernieuwd was, in tegenstelling tot delen eromheen.

"Als de reddingsactie voorbij is, zullen we vaststellen wie er verantwoordelijk voor is dat dit deel van het station niet gerenoveerd is", zei minister voor Infrastructuur Vesic op de rampplek."