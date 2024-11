Rust Movie Productions Alec Baldwin in de film 'Rust'

NOS Nieuws • vandaag, 12:26 'Rust' met Alec Baldwin in première, zonder moeder doodgeschoten cameravrouw

De Amerikaanse western Rust beleeft vandaag zijn wereldwijde première op een internationaal filmfestival in Polen. De film is omstreden. Drie jaar geleden werd cameravrouw Halyna Hutchins per ongeluk doodgeschoten op de set van de western. Haar moeder weigert de première bij te wonen.

Hutchins (42) raakte in oktober 2021 dodelijk gewond op een filmranch in Santa Fe in de staat New Mexico. Ze werd geraakt door een schot dat door acteur en medeproducent van de film Alec Baldwin was gelost. Zijn pistool bleek geladen met echte kogels in plaats van oefenmunitie.

Na het incident werden de filmopnames stilgelegd. Regisseur Joel Souza, die zelf bij het incident gewond raakte, hervatte het werk aan de film in 2023. De weduwnaar van Hutchins was daarbij betrokken als uitvoerend producent. De première in Polen is opgedragen aan de omgekomen cameravrouw.

'Onterecht profiteren'

De directeur van het Poolse filmfestival Camerimage had eerder gezegd dat Hutchins' moeder, Olga Solovey, vandaag bij de première zou zijn, als het haar zou lukken Oekraïne te verlaten. Daar woont ze. Nu blijkt ze toch niet bij de eerste vertoning in het Poolse Torun te zullen zijn. Ze neemt het Baldwin kwalijk dat hij weigert om excuses aan te bieden voor de dood van haar dochter.

"In plaats daarvan probeert hij onterecht te profiteren van de moord op mijn dochter", liet Solovey weten via haar advocaat. "Dat is de reden waarom ik weiger naar het festival te gaan, vooral nu er nog steeds geen gerechtigheid is voor mijn dochter."

Instagram De omgekomen cameravrouw Halyna Hutchins

De ouders en jongere zus van Halyna Hutchins zijn plan een civiele procedure aan te spannen tegen Baldwin en anderen die betrokken waren bij de filmopnames. Ze willen een schadevergoeding voor de pijn en het lijden veroorzaakt door de dood van hun dochter en zus.

Onvrijwillige doodslag

Baldwin werd na het schietincident ook strafrechtelijk aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag. Dat proces kwam in juli voortijdig ten einde. De rechter verwierp de aanklacht, omdat de politie en aanklagers bewijsmateriaal zouden hebben achtergehouden dat ontlastend zou zijn voor de acteur.

De persoon die verantwoordelijk was voor de veiligheid van de wapens op de set, Hannah Gutierrez-Reed, werd afgelopen voorjaar wel veroordeeld. Ze kreeg 18 maanden gevangenisstraf opgelegd voor onvrijwillige doodslag. De vraag hoe de echte munitie op de filmset terecht kwam, is nog steeds niet beantwoord.

Deze zomer werd de aanklacht tegen Baldwin voor doodslag verworpen, tot grote opluchting van de acteur:

0:45 Acteur Alec Baldwin barst in tranen uit na beslissing van rechter

Gutierrez-Reed en Baldwin hebben herhaaldelijk ontkend verantwoordelijk te zijn voor het incident. Baldwin zegt dat hij wel de hamer van de colt had gespannen, maar dat hij niet de trekker had overgehaald voordat het schot afging. Gutierrez-Reed zegt dat ze niet wist dat er echte kogels in de doos met munitie zaten.