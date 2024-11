NOS Voetbal • vandaag, 12:24 Bij Twente geloven ze in wonderen, ook na pak slaag van vorige week in Madrid

Ella Peddemors gelooft in wonderen. Dus, ja, vanavond met FC Twente thuis winnen van Real Madrid in de groepsfase van de Champions League is volgens haar mogelijk. Ook al zijn de vrouwen van Twente een week geleden in Spanje keihard met 7-0 onderuit gegaan.

Een wonder kan Twente in ieder geval wel gebruiken. De landskampioen staat derde in de Champions League-poule, waar een plek bij de beste twee nodig is om te overwinteren. Om daar nog kans op te maken, is winnen van Real noodzakelijk.

"Het is nieuwe wedstrijd, een nieuwe kans. Wij hebben er wel geloof in dat het kan", zegt de 22-jarige Peddemors, die gisteren voor het eerst werd opgeroepen voor Oranje, na afloop van de ochtendtraining op sportpark Schreurserve in Enschede.

Tekortgeschoten

Trainer Joran Pot valt Peddemors bij. "Ik weet hoe we in Madrid gespeeld hebben en waar we het hebben laten liggen. Of we een wonder nodig hebben? Als Real Madrid een mindere dag heeft en wij een goede, maken we een kans."

Live bij de NOS Het Champions League-duel tussen FC Twente en Real Madrid is vanavond om 18.45 uur te zien via een livestream op NOS.nl, de NOS-app op je telefoon en de NOS Live-app op je televisie.

Op de vraag waar het in de uitwedstrijd aan schortte, antwoordt Pot: "Qua uitslag zijn we duidelijk tekortgeschoten in een aantal facetten. Het moet beter. Je moet jezelf belonen en de kansen afmaken."

"Moeizaam scoren. Efficiëntie in de laatste fase. Zij maken de goals wel. Dat ontbrak er bij ons aan", somt Peddemors op. "De kansen die wij voor hun goal krijgen, daar moeten we efficiënter in zijn. En voor onze eigen goal moeten we er alles aan doen om geen doelpunten tegen te krijgen."

Om - in de woorden van Peddemors - "thuis een resultaat te halen" is de 7-0 in Madrid uitvoerig besproken en geanalyseerd. "Je weet wat je kunt verwachten", zegt ze. "Dat nemen we mee. Maar over de precieze tactiek laat ik me niet te veel uit."

ANP Ella Peddemors in actie tegen Chelsea

"We weten waar de ruimtes ontstaan", vult Pot aan. "Aan ons om daar voetballend te komen. Dat is tussen hun middenveld en verdediging. Ik verwacht dat ze vanavond op dezelfde manier zullen spelen, want Real was daar succesvol mee."

Volgens de trainer van FC Twente is er vooral winst te boeken bij spelhervattingen. Zijn speelsters werden in Madrid bij drie goals geklopt in de lucht. "Daar moeten we ons mannetje staan, maar dat is lastig te trainen."

EPA Joran Pot

Voor Peddemors is de Champions League-ervaring met Twente een goede leerschool voor haar overstap naar VfL Wolfsburg volgend seizoen. Haar nieuwe Duitse club is daar vaste klant. "De Champions League is het hoogste niveau. Het is mooi om je daar te kunnen meten met anderen."

De verschillen met de eredivisie zijn volgens Peddemors duidelijk: tempo, snelheid van handelen, intensiteit, maar ook fysieke kracht. "Het is een goede leerschool voor me. Ik ben blij dat ik dat mag meespelen."

Overwinteren

FC Twente staat na drie van de zes wedstrijden derde in de groep, achter Chelsea en Real Madrid. Pot: "Qua doelsaldo krijgen we het lastig. Maar er zijn nog drie duels te gaan. Vanavond is een belangrijke wedstrijd, daarna weet je met wie je moet gaan vechten."

Pot is tevreden als zijn ploeg een goede partij aflevert. "Dan zijn we dichterbij gekomen. Laten we met 1-0 winnen in de 89ste minuut. Dat is ook goed."