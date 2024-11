Getty / The Washington Post Michele Kang

NOS Voetbal • vandaag, 11:40 Grootste donatie ooit in Amerikaans vrouwenvoetbal: 30 miljoen door zakenvrouw Kang

Michele Kang schenkt 30 miljoen dollar, zo'n 28 miljoen euro, aan het Amerikaanse vrouwenvoetbal. De zakenvrouw en eigenaresse van drie profclubs wil hiermee het vrouwenvoetbal naar een hoger plan tillen. Het is de grootste donatie ooit in het vrouwenvoetbal door een vrouw, aldus de Amerikaanse voetbalbond.

"Vrouwensport is veel te lang ondergewaardeerd en over het hoofd gezien", zei Kang gisteren op een persconferentie. "Ik ben vastbesloten om de standaard in het vrouwenvoetbal omhoog te brengen."

De gift wordt uitgesmeerd over de komende vijf jaar en is bedoeld voor talentontwikkeling van speelsters die door willen naar het hoogste niveau, alsook voor de professionalisering van vrouwelijke coaches en scheidsrechters.

100.000 extra speelsters

De verwachting is dat door het geld 100.000 extra speelsters kunnen worden aangetrokken, waarvan de besten doorstoten naar het nationale team. Nu bestaat de talentenpool uit 9.000. Ook wil Kang het aantal gediplomeerde vrouwelijke scheidsrechters en coaches verdubbelen naar respectievelijk 60.000 en 80.000.

Screenshot persconferentie Michele Kang: 'Ik hoop dat deze investering andere donoren ertoe aanzet dit voorbeeld te volgen'

Het gaat volgens Kang niet alleen om het verbeteren van het niveau van de competitie, van teams, van trainingsfaciliteiten en stadions. "Dat is allemaal belangrijk, maar om het vrouwenvoetbal écht te professionaliseren, moeten we elk aspect van het ecosysteem aanpakken." Dat begint volgens de zakenvrouw bij de basis.

"Deze donatie van Michele Kang zal het voetbal voor vrouwen en meisjes in de Verenigde Staten veranderen", zei de Amerikaanse voetbalpresident Cindy Parlow Cone. "Dit zal generaties lang impact hebben."

Ook mannen

Hoewel de Zuid-Koreaanse Kang zich als vrouw van kleur inzet voor het vrouwenvoetbal, roept ze ook mannen daartoe op om zo samen de ontwikkeling te versnellen. Ook hoopt ze dat andere donoren haar voorbeeld volgen.

Kang heeft in korte tijd naam gemaakt in het vrouwenvoetbal. In drie jaar tijd kocht de 65-jarige investeerder drie profclubs. Naast het Franse Olympique Lyonnais en het Amerikaanse Washington Spirit ook London City Lionesses, een club op het tweede niveau in Engeland.

AFP De Amerikaanse voetbalsters winnen veel prijzen, zoals de SheBelieves Cup in 2023 en goud op de Spelen in Parijs

Ze werd rijk dankzij Cognosante, een medisch technologiebedrijf en heeft als missie het vrouwenvoetbal verder te professionaliseren. Dit jaar lanceerde ze Kynisca, een organisatie die zich inzet voor de commerciële en culturele kracht van het vrouwenvoetbal.

Het nationale vrouwenteam van de Verenigde Staten won al vijf WK-titels en vijf olympische gouden medailles, waaronder op de Spelen in Parijs afgelopen zomer.

Over twee weken (dinsdag 3 december) speelt Nederland een oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten in het stadion van ADO Den Haag. De 17-jarige Ajax-speelster Lily Yohannes, die onlangs definitief koos voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten, is meteen opgeroepen voor die interland.