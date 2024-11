Geen treinen, geen school, geen zorg: landelijke staking in Griekenland

Griekenland-correspondent Thijs Kettenis

"Stakingen als die van vandaag komen in Griekenland wel vaker voor. Na 24 uur ongemak gaat iedereen gewoonlijk weer over tot de orde van de dag. Maar voor de centrumrechtse premier Mitsotakis, die jaren comfortabel in het zadel zat met een ruime meerderheid in het parlement en een straatlengte voorsprong in de peilingen, komt het protest nu op een ongelegen moment.

Hij zette dit weekend de rechtse hardliner en ex-premier Samaras uit de fractie na felle kritiek op het in diens ogen te liberale beleid, dat kiezers naar radicaal rechts zou jagen. De vraag is nu of enkele loyale parlementariërs Samaras volgen, wat de meerderheid van Mitsotakis fractie Nieuwe Democratie (ND) in het parlement zou terugbrengen tot enkele zetels.

Tegelijkertijd is het sociaaldemocratische Pasok de partij van Mitsotakis in een recente peiling tot een verschil van minder dan 10 procentpunt genaderd, iets wat lange tijd niet is voorgekomen. De pas herkozen leider van die partij, Androulakis, is voor het eerst ook populairder dan Mitsotakis.

In diezelfde peiling noemt zes op de tien Grieken de kosten van het levensonderhoud als grootste zorg. Macro-economisch mag het Griekenland dan voor de wind gaan, dankzij achterblijvende salarissen in combinatie met gestegen prijzen is de koopkracht, op die van de Bulgaren na, nu de laagste in de EU.

De staking van vandaag onderstreept dat Mitsotakis aan de bak moet, wil hij de Grieken ervan overtuigen dat hij degene is die ervoor zorgt dat zij de economische groei eindelijk gaan voelen in hun portemonnee."