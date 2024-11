NOS

NOS Nieuws • vandaag, 08:47 Bussenbouwer Ebusco haalt 36 miljoen euro op en voorkomt faillissement

Het is de Nederlandse elektrische bussenbouwer Ebusco gelukt om genoeg geld op te halen om het faillissement van het bedrijf af te wenden. Ebusco haalde 36 miljoen euro op met de uitgifte van extra aandelen.

Christian Schrey, directeur van Ebusco, benadrukt dat de komende maanden nog uitdagend zullen blijven voor het bedrijf. "Maar met de toewijding en vastberadenheid die ik bij Ebusco heb gezien, heb ik er alle vertrouwen in dat we onze prestaties kunnen verbeteren."

De al lang slepende financiële problemen bij Ebusco kwamen in oktober aan de oppervlakte toen twee klanten grote grote busorders annuleerden. Door een tekort aan onderdelen en personeel lukte het Ebusco niet om bestelde bussen op tijd af te leveren. Het missen van deadlines kostte het bedrijf niet alleen omzet, maar ook vele boetes aan wachtende klanten.

Voor de rechter

Ondertussen stond het water Ebusco al aan de lippen, omdat in september de kredietlijn van de bank op was. De bussenhouwer had toen voor ruim 6 miljoen euro aan onbetaalde facturen openstaan en dreigde de salarissen niet meer te kunnen betalen. Via de rechter probeerde het bedrijf de klant Qbuzz te dwingen om de geannuleerde bestelling bussen alsnog af te nemen.

Toen de rechter die eis van tafel veegde, stond er per 1 november geen stuiver meer op de rekening. Ebusco legde daarop de productie stil. Het aandeel van het bedrijf, ooit op de beurs in totaal 1,4 miljard euro waard, was hierop nog slechts enkele dubbeltjes waard.

Vorige week schreef Ebusco in de begeleidende documenten voor de aandelenuitgifte dat er een tekort van 60 miljoen euro ontstaat als het niet zou lukken om 36 miljoen euro bij aandeelhouders op te halen. Daarmee zou een faillissement in de eerste drie maanden van volgend jaar een feit zijn.

Reddingsplan

Een breed reddingsplan moest voorkomen dat Ebusco na de jaarwisseling zijn laatste halte zou bereiken. Aandeelhouders keurden een plan goed om via de uitgifte van nieuwe aandelen de benodigde 36 miljoen op te halen. Daarnaast werd voor 5 miljoen euro aan spullen verkocht, zoals stoelen, wielen, banden, camera's en spiegels.

Ook sloot Ebusco een deal met een Duits vervoersbedrijf om 48 bussen uit de geannuleerde orders over te nemen. Dat moet na de jaarwisseling 22,7 miljoen euro opleveren.

Maar, zo stond in een toelichting op de aandelenuitgifte, als een van de onderdelen uit het reddingsplan niet zou slagen kan Ebusco al op korte termijn niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Daarmee is een faillissement nagenoeg onafwendbaar.

Trouwe investeerders, zoals ING, de familie Van der Valk en het Amerikaanse Heights Capital Management, lieten Ebusco in eerste instantie niet vallen. Ze beloofden aandelen te kopen of schuld om te zetten in aandelen. Daarnaast nam de Chinese batterijproducent Gotion een belang.

Hiermee was Ebusco op maandag verzekerd van ruim 19 miljoen euro. Daarmee restten nog twee dagen om nog iets minder dan de helft van de 36 miljoen euro binnen te slepen. Dat is nu gelukt.