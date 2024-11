Treinverkeer in Limburg en Noord-Brabant wordt weer opgestart na staking

In Noord-Brabant reden er vanochtend geen treinen van en naar onder meer Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. Ook de internationale treinen van Duitsland via Venlo naar Amsterdam reden niet.

Het was vanmorgen in de twee provincies drukker op de weg dan normaal vanwege de staking. Het slechte weer speelde daarbij een rol. Het kan nog steeds plaatselijk glad zijn.

Code geel

Ook in de Randstad waren de dagelijkse files tijdens de ochtendspits een stuk langer dan gebruikelijk, vanwege het slechte weer in combinatie met enkele ongelukken.

Voor Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg is code geel afgegeven vanwege winterse buien. "De plaatselijke gladheid tijdens en na de hagel- en nattesneeuwbuien kan plotseling optreden en is daardoor verraderlijk", meldde het KNMI vanochtend.

Vijfde staking

De staking van ProRail is de vijfde in twee weken tijd. Vorige week maandag was de eerste stakingsdag. Toen werd het werk stilgelegd op een rangeerterrein, waar reizigers nog weinig last van hadden.

Dat was anders bij de stakingen die volgden. Vorige week woensdag reden er in de ochtendspits bijna geen treinen in Noord-Holland, delen van Flevoland en Utrecht. Vrijdag legde ProRail-personeel het werk neer in Utrecht en Amersfoort. En maandag reden er geen treinen in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. Voor aankomende vrijdag staan er acties gepland in Zwolle, Groningen en Arnhem.