Staking treinverkeer voorbij, drukke ochtendspits door regen en ongelukken

Het treinverkeer in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant heeft vanochtend urenlang stilgelegen door een staking bij spoorbeheerder ProRail. Op de weg was het druk door regen en ongelukken.

Dat is meer dan een gemiddelde maandagochtend in november, maar de drukte was volgens de ANWB vooral te wijten aan ongelukken en regen. In het zuiden waren er volgens de verkeersdienst lange dagelijkse files, maar vooral ongelukken in het midden van het land leiden tot veel vertraging.