Ook maandag in de ochtendspits stakingen op het spoor

Medewerkers van ProRail staken aanstaande maandag opnieuw in de ochtend voor een hoger salaris. Dit keer wordt het treinverkeer in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant platgelegd, maar de NS waarschuwt dat de gevolgen in het hele land merkbaar kunnen zijn.

Goed voorbereid

Het is de derde keer dat medewerkers van ProRail het werk neerleggen, na afgelopen woensdag in Noord-Holland en delen van Utrecht en Flevoland en vandaag in Midden-Nederland. In beide gevallen bleken reizigers goed voorbereid op de stakingen: over het algemeen waren het op Amsterdam Centraal bijvoorbeeld voornamelijk toeristen die strandden.