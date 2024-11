Geen treinen in Limburg en deel van Brabant door stakingen

In Noord-Brabant rijden er geen treinen naar onder meer Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. Er rijden ook geen internationale treinen van Duitsland via Venlo naar Amsterdam. Volgens NS International is er vertraging voor enkele Nightjet- en ICE International-treinen.

Het is de vierde spoorstaking in een week tijd. Vorige week woensdag reden er in de ochtendspits bijna geen treinen in Noord-Holland, delen van Flevoland en Utrecht, vrijdag legde ProRail-personeel het werk neer in Utrecht en Amersfoort en maandag reden er geen treinen in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. Aankomende vrijdag zijn er acties gepland in Zwolle, Groningen en Arnhem.