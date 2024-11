Spanje geeft bijna miljoen illegale migranten verblijfsvergunning

Spanje zal de komende drie jaar bijna een miljoen illegale migranten een verblijfsvergunning geven. Dat heeft de Spaanse minister Saiz van Immigratie bekendgemaakt. Het gaat om 300.000 mensen per jaar in 2025, 2026 en 2027.

De maatregel is bedoeld om de beroepsbevolking te laten groeien. De Spaanse economie is de snelst groeiende in de Europese Unie. Maar de bevolking vergrijst, waardoor er in veel sectoren grote personeelstekorten zijn.