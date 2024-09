AFP Migranten proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen

NOS Nieuws • vandaag, 22:14 Honderden Marokkaanse jongeren proberen oversteek te maken naar Spaanse Ceuta Samira Jadir correspondent Marokko Samira Jadir correspondent Marokko

In de Marokkaanse grensstad Fnideq heeft de politie honderden jongeren tegengehouden die probeerden over te steken naar de Spaanse enclave Ceuta. Ze waren naar Fnideq getrokken na oproepen op socialemediakanalen.

Onder de noemers 'We zien elkaar op 15 september' en '15/9 Fnideq-Ceuta' gingen de afgelopen weken talloze video's in Marokko viraal. Daarin werden jongeren aangemoedigd om met zijn allen de illegale oversteek te maken. "We zien hier geen toekomst meer in Marokko, hopelijk lukt het ons om te migreren," zegt een jonge man in een filmpje. "Hopelijk gaat het ons lukken."

In de video's zijn beelden te zien van eerdere pogingen en van mensen die er wel in zijn geslaagd via de zee de enclave te bereiken. Ceuta en Melilla zijn voor Marokkanen en migranten uit de Sub-Sahara plekken die tot de verbeelding spreken, omdat het stukjes Europa zijn op het Afrikaanse continent. Ook is het een relatief veilige manier om te proberen Europa binnen te komen.

Volgens de Marokkaanse autoriteiten zijn er de afgelopen week 67 mensen gearresteerd die op sociale media zoals Tiktok en Instagram dergelijke oproepen hebben geplaatst. De afgelopen tijd zijn honderden jongeren van overal uit Marokko naar het grensstadje Fnideq afgereisd. Het idee is dat als een grote groep mensen de grenspost bestormt, de kans groot is dat je erdoorheen komt. Het is niet duidelijk waarom gekozen is voor 15 september.

Stokken en stenen

De bezetting van de Marokkaanse politie is de afgelopen dagen opgeschroefd. De wegen naar het noorden worden intensief gecontroleerd. Ondanks de opperste staat van paraatheid kwam het gisteravond tot een confrontatie tussen jongeren en de politie. Jongeren gooiden met stokken en stenen naar de veiligheidstroepen.

Hoeveel jongeren door de politie zijn gearresteerd tijdens deze confrontaties is niet bekendgemaakt. Volgens lokale mensenrechtenorganisaties gaat het om duizenden jongeren en kinderen.

Vorige maand maakten honderden migranten gebruik van de dichte mist om naar Ceuta te zwemmen. Volgens het Arab Barometer Instituut overweegt 35 procent van de Marokkanen om het land te verlaten. Hoge voedselprijzen en gebrek aan toekomstperspectief worden als voornaamste redenen gegeven.

Samenwerking

Marokko en Spanje werken sinds 2022 samen om illegale migratie aan te pakken. Toen de diplomatieke banden in 2021 tussen de beide landen waren bekoeld, begon er een exodus van Marokkanen die massaal naar de Spaanse exclaves vertrokken als gevolg van de afwezigheid van de Marokkaanse grenspolitie.

In juni 2022 bestormden honderden migranten uit landen in de Sub-Sahara de grenspost van Melilla. Die poging werd hardhandig neergeslagen door de grenspolitie. Er kwamen volgens de Marokkaanse autoriteiten 37 mensen om het leven.

Volgens cijfers van het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het Noord-Afrikaanse land in de eerste acht maanden van dit jaar 45.015 mensen tegengehouden die illegaal naar Europa probeerden te komen.