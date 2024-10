Ook Frankrijk gaat tijdelijk alle landsgrenzen controleren

Frankrijk-correspondent Frank Renout:

"De maatregel van de nieuwe Franse regering komt niet als een verrassing. De rechtse premier Barnier zei eerder al positief te staan tegenover het Duitse besluit, vorige maand, om weer grenscontroles in te voeren.

Vandaag zei Barnier tijdens een bezoek aan de Italiaanse grens dat de Franse grenzen "beter bewaakt moeten worden". En de beperking van migratie is een van de prioriteiten van zijn regering.

Dat is niet alleen een politieke wens. Het is ook een strategische zet. De regering-Barnier heeft geen absolute meerderheid in het parlement. Alleen met de gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen heeft de rechtse Barnier wél een meerderheid. En daarom moet hij Le Pen te vriend houden. En grenscontroles, dat is iets waar Le Pen al heel lang voor pleit.

De grote vraag is nu vooral: hoe en waar gaat Frankrijk effectief controleren? Het land heeft op het vasteland zes grote buurlanden met duizenden kilometers aan grenzen. Gaan die systematisch en overal bewaakt worden, of komen er steekproefsgewijze controles?"