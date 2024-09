Ruim 180 mensen betrapt bij Duitse grenscontroles

Toename asielaanvragen

De tijdelijke grenscontroles in Duitsland zijn ingevoerd omdat minister Faeser van Binnenlandse Zaken het aantal mensen wil terugdringen dat het land zonder de benodigde papieren binnenkomt. De maatregel ging afgelopen maandag in en geldt zeker zes maanden.

Faeser wil hiermee ook Duitsland beschermen tegen dreigingen zoals islamitisch terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit. In mei doodde een Afghaanse man een politieagent bij een bijeenkomst van de islamkritische beweging Pax Europa in Mannheim. Een maand geleden stak een Syrische asielzoeker in Solingen drie mensen dood bij het 650-jarig bestaan van de stad.

Buitenlanders die bij binnenkomst aan de grens asiel aanvragen, worden op dit moment niet afgewezen omdat de aanvraag onderzocht moet worden. Er is echter geen sprake van een daling van het aantal asielaanvragen sinds de grenscontroles. Dat aantal is zelfs licht gestegen: in de eerste vier dagen na de start werden 3626 asielaanvragen ingediend, vergeleken met 3581 en 3063 in de eerste vier dagen van de twee weken daarvoor.