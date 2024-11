Afgetreden NSC-staatssecretaris Idsinga keert terug in de Tweede Kamer

Folkert Idsinga komt terug in de Tweede Kamer. De NSC'er was tot 1 november staatssecretaris van Financiën, maar hij stapte op na kritiek uit de Kamer over het niet openbaren van zijn zakelijke belangen. Hij zei toen niet genoeg vertrouwen meer te ervaren, doordat de Kamer twijfelde aan zijn onafhankelijkheid. Na zijn opstappen deelde hij de gegevens over zijn zakelijke belangen alsnog.