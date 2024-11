Deze foto van Hassan behoort tot laatste drie nominaties wereldatletiekfoto

Een foto met de beslissende inhaalactie van Sifan Hassan tijdens de door haar gewonnen olympische marathon van dit jaar is in de race om gekozen te worden tot wereldatletiekfoto van het jaar.

Het beeld is vastgelegd door de Britse fotograaf Michael Steele. Op de foto is te zien dat Hassan in de laatste bocht voorbij gaat aan de Ethiopische Tigst Assefa. Dat ging niet zonder slag of stoot, want de Nederlandse moest haar armen gebruiken. Kort na dit moment kwam ze als eerste over de finish.