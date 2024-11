Duitse politie ontruimt na negen maanden Tesla-protestkamp

Na bijna negen maanden heeft de Duitse politie besloten het protestkamp bij de Teslafabriek vlak bij Berlijn te ontruimen. Volgens een politiewoordvoerder hebben de milieuactivisten meerdere keren de wet overtreden en is de openbare orde en veiligheid in het geding.

Omdat het volgens de politie niet mogelijk was om contact te krijgen met de leider van het protest, heeft de politie naar eigen zeggen geen vertrouwen meer in een vreedzame afloop. Daarop is besloten tot ontruiming.