John Hamilton / DoD / AFP Een test met een ATACMS-raket in New Mexico in 2021

NOS Nieuws • vandaag, 13:20 • Aangepast vandaag, 17:36 Oekraïne vuurt voor het eerst Amerikaanse ATACMS-raketten af op Rusland

Alles wijst erop dat het Oekraïense leger afgelopen nacht voor het eerst Amerikaanse raketten heeft afgevuurd op Russisch grondgebied. Volgens het leger van Oekraïne werd een Russische wapenopslag in Karatsjov in de regio Brjansk, ruim 100 kilometer over de grens, getroffen.

De inzet van de veelbesproken ATACMS, die een bereik hebben van zo'n 300 kilometer, wordt zowel gemeld door Oekraïne, Rusland als de VS. Vanuit Kyiv en Washington is het achter de schermen door functionarissen aan journalisten bevestigd.

President Zelensky werd vandaag door de pers bevraagd over het nieuws. Zelensky gaf niet expliciet toe dat Oekraïne een raketaanval had uitgevoerd, maar zei wel dat Oekraïne alle langeafstandsmiddelen die het heeft zal inzetten. Daarbij benoemde hij ook specifiek de ATACMS.

Al eerder ingezet op de Krim

Tot voor kort stond de VS zijn bondgenoot alleen maar toe om Amerikaanse raketten in te zetten in door Rusland bezet gebied. Zo werden in april al ATACMS ingezet tegen Russische doelwitten op de Krim. Achteraf werd duidelijk dat de VS dit in het geheim had toegestaan.

Afgelopen weekend zou Biden hebben besloten dat Oekraïne deze projectielen nu ook mag inzetten tegen doelwitten in Rusland. Dat meldde diverse prominente Amerikaanse media op basis van functionarissen, maar officiële bevestiging is nooit gekomen vanuit het Witte Huis.

'Vijf van de zes neergehaald'

Het Kremlin stelt dat er afgelopen nacht rond 03.00 uur zes ATACMS werden gelanceerd richting Brjansk. "De Russische luchtverdediging heeft vijf raketten neergehaald en een laatste raakte beschadigd. Fragmenten daarvan kwamen neer op het terrein van het militaire complex in de regio Brjansk, wat een brand veroorzaakte die snel kon worden geblust", beweert staatspersbureau RIA op basis van de autoriteiten. Er zouden geen doden zijn gevallen.

De Russische lezing valt niet onafhankelijk te controleren. Het Oekraïense leger heeft nog geen details vrijgegeven over de aanval. Het wilde alleen kwijt dat uitschakeling van munitiedepots in Rusland een manier is om de Russische agressie tegen Oekraïne te stoppen.

NOS Bereik ATACMS

De raketten bieden Oekraïne een tactisch voordeel, maar experts benadrukken dat het geen wondermiddel is. Rusland zal waarschijnlijk het voordeel behouden aan het oostfront, waar het onlangs veel sneller dan voorheen is opgerukt.

De vergrote actieradius van de ATACMS breidt de Oekraïense slagkracht wel uit. Het leger hoeft zich nu niet alleen meer te richten op de Russische troepen aan het front, maar kan ook logistieke centra, wapenopslagen en troepen dieper in het achterland aanvallen. Zo kan het proberen de Russische opmars te frustreren.

'Escalatie'

Lange tijd wilde president Biden het gebruik van ATACMS niet toestaan voor gebruik in Rusland zelf, omdat president Poetin dat dit najaar expliciet als een escalatie bestempelde. Het gebruik van dergelijke wapens zou volgens de Russische leider niets minder zijn dan directe betrokkenheid van NAVO-landen bij de strijd.

Biden zou van gedachten zijn veranderd door de inzet van Noord-Koreaanse militairen door Rusland in de strijd tegen Oekraïne. Volgens het Pentagon zouden er eind vorige maand al zo'n 10.000 manschappen in de regio zijn aangekomen. Deze informatie is nog niet onafhankelijk bevestigd.

Wanneer is iets een langeafstandsraket? Hoewel ATACMS een bereik hebben van 300 kilometer is het binnen de categorie ballistische raketten een korteafstandsraket. Dit zijn projectielen met een bereik tot maximaal 1000 kilometer. Pas vanaf een bereik van ruim 5500 kilometer kan je spreken van een langeafstandsraket, zoals de Amerikaanse organisatie Center for Arms Control and Non-Proliferation schrijft. Dit zijn bijvoorbeeld de zogenoemde ICBM's, oftewel intercontinentale ballistische raketten. Met raketten in die uiterste categorie is het bijvoorbeeld mogelijk om kernwapens af te vuren.