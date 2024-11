AFP

NOS Nieuws • vandaag, 12:39 Zelensky: '2025 moet het jaar van vrede worden, druk op Rusland opvoeren'

Volgend jaar moet "het jaar van vrede" worden, dat zei Oekraïense president Zelensky vandaag in het Europees Parlement. Via een videoverbinding gaf hij daar een speech die in het teken stond van 1000 dagen Russische invasie in Oekraïne.

Zelensky pleitte ervoor de druk op Rusland op te voeren. Hij zei dat de oorlog enkel vanuit een sterke positie gewonnen kan worden. "Poetin hecht geen waarde aan mensen of regels. Het enige waar hij om geeft is geld en macht. Het zijn deze dingen die we van hem moeten afpakken om de vrede te herstellen."

Concreet riep de Oekraïense president op om de Russische schaduwvloot van olietankers aan te pakken en om Russische tegoeden in beslag te nemen. Ook benadrukte Zelensky het belang van aanvallen diep in Rusland op bijvoorbeeld luchtbasissen, raketfabrieken en munitiedepots.

"We kunnen Rusland tot een eerlijke vrede dwingen", zei hij. Volgens Zelensky heeft Europa in de afgelopen duizend dagen bewezen dat Europese waarden de levens van mensen kunnen redden. "Poetin blijft kleiner dan de verenigde kracht van Europa."

Vierde keer in Europees Parlement

Het is niet de eerste keer dat Zelensky Europarlementariërs direct toespreekt. Zes dagen na de inval verscheen hij ook via een videoverbinding in Brussel. Later dat jaar zou hij dat nogmaals doen. In februari vorig jaar was hij fysiek aanwezig om in het parlement een speech te geven.

EU-correspondent Kysia Hekster: "Zelensky's boodschap was helder: hij wil een rechtvaardige vrede. Daar heeft Oekraïne volgend jaar recht op, zei hij. En daarmee herhaalt hij wat hij dit weekend ook zei, 2025 moet het jaar worden van een diplomatieke oplossing. Het laat duidelijk zien dat Zelensky zich realiseert dat de terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis een andere strategie vraagt. Als de VS de hulp (deels) terugdraait, kan Oekraïne niet anders dan naar de onderhandelingstafel, lijkt het. Maar een rechtvaardige vrede kan er volgens Zelensky alleen komen als de Europese Unie en de rest van de internationale gemeenschap Rusland daartoe dwingt. Hij haalde ook nog uit naar de Duitse bondskanselier Scholz, zonder diens naam te noemen. Hij zei dat Poetin gericht is op het winnen van de oorlog, terwijl sommige Europese leiders gericht zijn op verkiezingen. Zelensky beseft dat het zeer onzeker is dat de EU de hulp kan opvangen als die wegvalt uit Amerika, vooral militair. Zelensky's toespraak was er een met veel realiteitszin, hij heeft natuurlijk ook weinig keus. "