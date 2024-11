Nadal speelt tegen Nederland en treft Van de Zandschulp in eerste partij

Het was even afwachten, maar de kogel is door de kerk: Rafael Nadal is later vandaag van de partij in het Davis Cup-duel met Nederland.

De 38-jarige Spanjaard, die na de Final Eight in Málaga afscheid neemt van het toptennis, gaat het om 17.00 uur in de eerste wedstrijd van de kwartfinale tegen Oranje opnemen tegen Botic van de Zandschulp. Het was lang onduidelijk of Nadal zou spelen en of dat dan in het enkelspel of dubbelspel zou zijn.