President van Abchazië onder druk van protesten afgetreden

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Met het akkoord tussen president en oppositie lijkt de politieke crisis in Abchazië voorlopig bezworen. De aftredende president Aslan Bzjania weigerde tot op het laatst op te stappen. Hij behoudt zich het recht voor de afspraken terug te draaien als de oppositie de eigen belofte niet nakomt de bezette overheidsgebouwen te ontruimen. Inmiddels is daarmee een begin gemaakt.

Of Bzjania weer zal meedoen aan die verkiezingen is nog niet duidelijk. Hij is al de derde Abchazische president op rij die door protesten het veld moet ruimen. De roep om zijn vertrek klonk steeds luider tijdens het grootschalige verzet vorige week tegen een omstreden verdrag over investeringen met Rusland, dat volgens de oppositie ondernemers in Abchazië benadeelde. Dat verdrag is voorlopig van de baan.

Eerder dit jaar waren er ook al protesten tegen andere gevoelig liggende wetsontwerpen. De oppositie vreest dat die Rusland in de kaart spelen en de soevereiniteit van de republiek aantasten. Tegelijkertijd benadrukken oppositieleiders dat het protest niet gericht is tegen Rusland zelf, dat als een van de weinige landen de onafhankelijkheid van de republiek erkent. Abchazië is economisch sterk afhankelijk van Rusland, de Russen hebben er een militaire basis, en meer dan de helft van de bijna 250 duizend inwoners van Abchazië heeft het Russische staatsburgerschap."