Tientallen pro-democratische activisten veroordeeld tot celstraf in Hongkong

China-correspondent Laura van Megen:

"Wie dacht dat Hongkongse rechters nog onafhankelijk konden werken, is nu een illusie armer. Gaat het om nationale veiligheid, dan deelt Peking de lakens uit. Nog nooit is de vergaande 'Nationale Veiligheidswet' op zo'n schaal toegepast. Experts beschrijven deze strafopleggingen als de genadeslag voor de democratie in Hongkong. Dat er geen celstraffen van hoger dan tien jaar zijn uitgedeeld, wat wel had gekund op basis van de wet, is een schrale troost. De groep werd in 2021 en masse opgepakt en zat sindsdien in voorarrest.

De 45 veroordeelde kopstukken staan op hun eigen manier symbool voor de pluriforme en democratische samenleving waar ze voor streden. Zo zitten er voormalig vakbondsvertegenwoordigers, journalisten, academici, volksvertegenwoordigers en lhbti- en jeugdactivisten bij.

Veel Hongkongers ontvluchtten hun geboorteplaats sinds het invoeren van de 'Nationale Veiligheidswet'. Maar ook daar zijn ze niet altijd veilig. De wet heeft namelijk een 'extraterritoriale werking', wat betekent dat je ook berecht kan worden voor daden in het buitenland. En met deze uitspraken is aangetoond dat de wet geen wassen neus is, maar grootschalig en verregaand ingezet kan worden."