AFP Zelensky in 2023, in Brussel

NOS Nieuws • vandaag, 06:44 Wekdienst 19/11: Speech Zelensky op duizendste dag oorlog • Schiphol voor de rechter

Goedemorgen! In Den Haag staat Schiphol tegenover meerdere milieuorganisaties vanwege de natuurvergunning die de luchthaven vorig jaar kreeg. En de Oekraïense president Zelensky spreekt het Europees Parlement toe op de duizendste dag van de oorlog in zijn land.

Eerst het weer: de temperatuurverschillen in het land zijn aanzienlijk vandaag: in het zuiden wordt het zo'n 8 tot 11 graden en zijn er perioden met regen. In het noorden en oosten zakt de temperatuur richting het vriespunt en valt er een tijdje natte sneeuw.

Weerplaza Weer 19.11

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op de duizendste dag van de oorlog in Oekraïne geeft de Oekraïense president Zelensky een speech voor het Europees Parlement. Hij spreekt de parlementsleden toe via een videoverbinding.

In de rechtbank in Den Haag staat Schiphol tegenover milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie en Mobilisation for the Environment (MOB). Zij willen dat de natuurvergunning die Schiphol vorig jaar kreeg voor 500.000 starts en landingen wordt vernietigd.

De Amsterdamse rechtbank doet uitspraak in de strafzaak tegen twee mannen die worden gelinkt aan de moord op crimineel Lucas Boom, in 2015 in Zaandam.

Het Nederlands elftal speelt in Zenica tegen Bosnië en Herzegovina het laatste groepsduel in de Nations League. Er staat niets meer op het spel in het duel: Oranje is zeker van de tweede plaats in de poule en Bosnië en Herzegovina eindigt als laatste. De wedstrijd begint om 20.45 uur is live te volgen via NPO 3, NOS.nl, de NOS-app, de NOS Live-app en in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Dit is er vannacht gebeurd:

Lang niet alle leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs hebben het leesniveau om goed te kunnen doorleren. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in de eerste nationale peiling van de leesvaardigheid van leerlingen in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso).

In de tweede klas van havo en vwo en de tweede klas van het vso is het leesniveau van leerlingen op niveau, maar "op het vmbo basis- en kader-niveau (b/k) en op het praktijkonderwijs zien de resultaten er niet goed uit". Naast het bevorderen van meer lezen raadt de Inspectie meer aandacht aan voor het Nederlands bij andere vakken en "diepere aandacht" voor leesvaardigheid tijdens de lerarenopleiding.

Ander nieuws uit de nacht:

Rusland vetoot VN-resolutie met oproep staakt-het-vuren oorlog Sudan: De resolutie was opgesteld door het Verenigd Koninkrijk en Sierra Leone. Rusland vindt dat het VK zich bemoeit met interne, Sudanese zaken. De Russen stemden als enige tegen.

'Amerikaans ministerie wil via rechter verkoop Chrome afdwingen': De gang naar de rechter zou een nieuwe stap zijn in de strijd van de Amerikaanse overheid tegen het monopolie van de grote techbedrijven. De browser maakt doorgaans gebruik van Google zoeken en verzamelt informatie die Google gebruikt voor advertenties.

Nieuw-Zeelanders demonstreren tegen afzwakken rechten Maori's: De tienduizenden betogers zijn bang dat de rechten van de Maori's worden afgezwakt omdat een ultrarechtse coalitiepartij het Waitangi-verdrag uit 1840 wil aanpassen waarin de relatie tussen de Britse Kroon en de Maori's is vastgelegd.

En dan nog even dit:

Australië is in de ban van keizerspinguïn Gus, die begin deze maand opeens opdook op een strand bij de plaats Denmark, in het zuidwesten van Australië. Het dier had zo'n 3500 kilometer afgelegd vanuit Antarctica, waar de grootste pinguïnsoort ter wereld leeft.

Het was voor zover bekend de eerste keer dat een keizerspinguïn de Australische kust heeft bereikt. Het is niet duidelijk waarom Gus de reis heeft ondernomen. Het dier was ondervoed en sterkt op dit moment weer aan met behulp van een dierverzorger. Later wordt er een besluit genomen of hij weer naar Antarctica wordt gebracht.

Fijne dinsdag!