Nieuw-Zeelanders demonstreren tegen afzwakken rechten Maori's

In Nieuw-Zeeland zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om zich uit te spreken tegen de aanpassing van een eeuwenoud verdrag. Met de wijziging zouden de rechten van de Maori's volgens de demonstranten worden afgezwakt.

De ultrarechtse coalitiepartij ACT wil een nauwere interpretatie van het Waitangi-verdrag uit 1840. Hierin is de relatie tussen destijds de Britse Kroon en de Maori's vastgelegd. Het verdrag is discriminerend tegenover burgers die geen Maori zijn, stelt David Seymour, leider van ACT.

Waarden behouden

Bij het parlement waren zo'n 35.000 mensen aanwezig. "Ik ben hier voor mijn kleinkinderen, mijn kinderen en hun kinderen", zei Hoana Hadfield uit Wellington tegen persbureau Reuters. "Ik denk dat het belangrijk is dat we onze kaupapa behouden, dat zijn onze waarden als Maori en onze cultuur. Het is heel belangrijk voor ons om een culturele identiteit te hebben."