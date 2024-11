Terschelling gaat ratten afschieten om plaag te bestrijden

In samenwerking met

Afgelopen zomer werden op het eiland voor het eerst in vijftig jaar ratten gevonden. Vermoedelijk zijn de knaagdieren meegekomen met een veerboot. De gemeente heeft sindsdien de populatie in kaart laten brengen. Ondanks eerdere maatregelen lijkt die niet af te nemen. Daarom is besloten de ratten af te schieten.