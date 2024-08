Woningcorporatie klaagt huurder aan om huis vol ratten

Woningcorporatie l'Escaut heeft de rechter ingeschakeld om een zwaar vervuilde woning in Vlissingen te kunnen schoonmaken. In en om de woning heerst een ratten- en muizenplaag, maar de huurder weigert om haar huis te ontruimen zodat een schoonmaakploeg aan de gang kan. Vandaag diende het kort geding.

Aanvankelijk probeerde de woningcorporatie zelf in contact te komen met de vrouw, maar dat lukte niet. Toen een paar dagen later de politie aanbelde, deed ze wel open. Tijdens hun korte bezoek troffen agenten een ernstig vervuilde woning aan, helemaal volgestopt met spullen.

Ammoniaklucht

Daarna werden moeder en dochter ondergebracht op een tijdelijke opvangplek bij Emergis. Maar voor de buren was het probleem daarmee niet voorbij. Volgens hen begint het ongedierte zich nu ook te vertonen in en rond de huizen in de buurt.

Onder de spullen

Tegelijkertijd maakte een medewerker van l'Escaut wel een voorbehoud. "We hebben nog niet onder de spullen in de woning kunnen kijken, dus we weten niet hoe de staat van het huis is", zei hij.