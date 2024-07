Omroep Brabant De politie greep in na een belletje van de kinderen

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 17:10 Politie haalt vier verwaarloosde kinderen uit huis in Tilburg

De politie heeft gisteren vier verwaarloosde kinderen uit een woning in Tilburg gehaald. De vier hadden zelf met 112 gebeld omdat het niet goed ging met hun vader, meldt Omroep Brabant.

"In de woning zagen wij een grote rotzooi. Alles was vies. De kinderen hadden geen schone kleding en de jongste twee hadden sinds gisteren niet gegeten", schrijft wijkagent Mandy van Os op Instagram.

De melding kwam gisteravond binnen. Toen de politie aankwam in de woning in stadsdeel de Reeshof, troffen agenten een "schrijnende situatie" aan, stelt Van Os. Er stonden te weinig bedden voor iedereen. "De jongste twee kinderen sliepen elke avond op de twee bankjes in de kamer", aldus de wijkagent. In de koelkast vonden Van Os en haar collega alleen maar oud, beschimmeld eten.

Warme maaltijden

Van Os schakelde een collega in die twee warme maaltijden bracht. "De jongste twee kinderen waren enorm blij met het eten en begonnen te eten", stelt ze. "Een van de twee gaf mij ook nog een knuffel, want ze vond ons zo lief en was blij met eten."

Het Crisis Interventie Team van de Jeugdbescherming heeft de vier kinderen, van wie de leeftijd niet bekend is gemaakt, uit huis gehaald. Ze zijn naar een veilige plek gebracht. Hun kleren zijn gewassen en er is voldoende eten en drinken beschikbaar. Bij de gemeente en Veilig Thuis is een zorgmelding gedaan, zodat onderzoek kan worden gedaan naar wat er precies is gebeurd in de woning. Ook is hulp ingeschakeld om het huis weer bewoonbaar te maken.

Tekening

Toen wijkagent Van Os wegging, bleek een van de kinderen een tekening voor haar te hebben gemaakt. "Die heeft een mooi plekje in ons bureau gekregen", zegt ze.

Over de toestand van de vader heeft de politie niets meegedeeld.

Instagram / wijkagenten_Reeshof De kleurplaat die een van de kinderen voor de agenten heeft gemaakt